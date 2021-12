A fuoco un furgone carico di birra

Vailate

Un furgoncino carico di bottiglie di birra è andato a fuoco, questa mattina a Vailate. Sul posto i Vigili del fuoco di Treviglio.

Furgone va a fuoco sulla Sp2

L'incendio è scoppiato attorno alle 9 quando il conducente di un Daily Iveco si è accorto che dal retro del mezzo usciva fumo. Si è quindi immediatamente fermato, accostando il mezzo lungo la "tangenzialina" di Vailate, lungo la Sp 2 Crema-Vailate, all'altezza dell'incrocio che porta ad Azzano, frazione di Torlino Vimercati. Nel giro di pochi minuti, il mezzo ha preso fuoco.

Il soccorso dei passanti

Immediato l'allarme lanciato ai Vigili del fuoco, mentre alcuni camionisti di passaggio hanno cercato di prestare soccorso usando gli estintori che avevano a bordo dei propri veicoli. Nulla da fare, per loro è stato impossibile domare le fiamme, ma con l'arrivo di una squadra dei Vigili del fuoco di Treviglio, l'incendio è stato spento, limitando i danni al veicolo. Sul posto erano inoltre presenti la Polizia locale di Vailate e il primo cittadino del Comune, Paolo Palladini.

Fiamme spente, soccorso stradale

Non è chiaro se le fiamme si siano sviluppate a partire dalla foratura di una gomma o per un surriscaldamento dell'impianto frenante, ma al termine della bonifica dei Vigili del fuoco, il veicolo è risultato inservibile. Si tratta del furgone di un'azienda che commercializza bevande e che era carico di birre da consegnare ai rivenditori della zona. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto si è recato il soccorso stradale "Scaramuzza", per liberare la carreggiata dal mezzo.