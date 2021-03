A Cremona oggi inizia la sperimentazione del vaccino Italiano Covitar ReiThera

(In copertina Angelo Pan, Direttore di Malattie Infettive e Responsabile scientifico della sperimentazione, e Andrea Machiavelli, Direttore Farmacia Aziendale)

Al via a Cremona all’ ospedale Maggiore la sperimentazione del Vaccino Italiano Covitar ReiThera, a partire da oggi, 29 marzo 2021.

Inizieranno oggi le somministrazioni del vaccino italiano a 40 volontari cremonesi: l’obiettivo è quello di poter avere il Covitar ReiThera disponibile entro la fine dell’anno. L’ospedale Maggiore di Cremona è uno dei 30 presidi sanitari che hanno aderito a questa fase sperimentale, coordinata direttamente dall’istituto Spallanzani di Roma.

Giorni fa l’Asst Cremona aveva reso noto che in meno di 24 ore 260 volontari si erano resi disponibili per sperimentare il Vaccino Italiano Covitar ReiThera, commentando:

“Un gesto responsabile a favore dell’umanità. Grazie.

All’appello lanciato ieri hanno risposto in molti. Sono 260 le persone che si sono candidate come volontari per partecipare alla fase 2 della sperimentazione del vaccino italiano Covitar di ReiThera che coinvolge anche l’ASST di Cremona.

“Ci sentiamo di ringraziare tutte queste persone per il loro gesto a favore dell’umanità” spiegano all’unisono Angelo Pan (Direttore di Malattie Infettive e Responsabile scientifico della sperimentazione) e Andrea Machiavelli (Direttore Farmacia Aziendale). Fra queste ne verranno selezionate 40 e dalla prossima settimana siamo pronti per iniziare al somministrazione”