A Crema un ospedale da campo con l’Esercito. A confermarlo, poche ore fa, è stato il sindaco Stefania Bonaldi che non ha nascosto la soddisfazione per un traguardo che sembra più un punto di partenza, una speranza in più di reggere all’ondata di contagi del Coronavirus.

“La notizia è già apparsa su qualche media e la confermo – ha scritto Bonaldi sul suo profilo Facebook – Le tante segnalazioni e richieste mandate nei giorni scorsi da sindaci e qualche consigliere regionale a Regione e Governo iniziano a dare qualche frutto. Su iniziativa in questo caso del Ministero della Difesa, sarà allestito a Crema un ospedale da campo ed arriverà una nutrita dotazione di operatori sanitari a rinforzo, verosimilmente dalla Cina”.

L’ospedale da campo verrà allestito nel parcheggio esterno dell’ospedale Maggiore di Crema dove si è già tenuto un primo sopralluogo.

Primo sopralluogo del sindaco

“In queste ore insieme ai tecnici comunali, la direzione dell’ospedale e la Prefettura stiamo affrontando gli aspetti di ordine logistico, che riguardano sia la collocazione del prefabbricato nel parcheggio dell’ospedale, sia l’ospitalità di medici ed infermieri – ha concluso Bonaldi – A tale proposito non ci sono ancora decisioni di alcun genere, fornirò, quando disponibile, un quadro di possibili opzioni alla Prefettura”.

