A Crema le aritmie cardiache si trattano con l'ablazione epicardica

All’ospedale di Crema le aritmie cardiache si trattano con tecniche d’avanguardia: eseguita al "Maggiore" un’ablazione epicardica per il trattamento di una forma di tachicardia da rientro atrio-ventricolare.

Ablazione epicardica a Crema

Si tratta di una tecnica mininvasiva che consente di curare anche le aritmie che originano dalla porzione più esterna del cuore (epicardio). E’ un intervento particolarmente complesso che solo pochi centri in Italia utilizzano per le procedure di ablazione. Realizzata dall’equipe di elettrofisiologia dell’unità operativa di cardiologia diretta da Michele Cacucci, ha visto impegnati i dottori Chieffo, Carrozzi, D’Amore e Dossena, oltre al dottor Massimo Tritto, responsabile dell’Unità di Elettrofisiologia presso l’Istituto Humanitas “Mater Domini” e al personale infermieristico di sala (infermieri Ginelli, Tolasi, Benelli, Fornaroli, Festari). Fondamentale supporto è stato offerto anche dall’unità operativa di anestesia e rianimazione diretta dal dottor Giudo Merli per lo svolgimento della procedura in anestesia generale.

Una tecnica innovativa

La tecnica si è resa necessaria per un paziente che era stato già sottoposto, in altri centri ospedalieri, a procedure di ablazione ma che continuava ad accedere in Pronto soccorso per continue recidive di tachicardia nonostante assumesse regolarmente alte dosi di farmaci antiaritmici. L’aritmia era legata a un filo di conduzione presente tra atrio e ventricolo destro dalla nascita (via accessoria atrio-ventricolare) che, determinando un cortocircuito tra atrio e ventricolo, innescava e sosteneva la tachicardia. Il dottor Chieffo, insieme ai colleghi dell’equipe di elettrofisiologia, ha intuito come il fallimento delle precedenti ablazioni fosse legato alla particolare posizione di questo filo aggiuntivo che non si trovava in endocardio (zona interna del cuore) ma sulla sua superficie esterna.

"Nessuna recidiva, né bisogno di farmaci"

Questa particolare metodica si è rivelata efficace.