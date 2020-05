Investimento, incidente in moto e infortunio sul lavoro: la notte dei soccorritori

Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Ciserano, Martinengo e Pandino.

Ciserano, investito 18enne

E’ successo ieri sera intorno alle 22.40 lungo via dei Massari, a Ciserano. Il giovane, 18 anni, si trovava all’altezza del civico 13 quando è stato investito. Sul posto un’ambulanza della Croce bianca di Boltiere in codice giallo e i carabinieri. Le condizioni del giovane erano buone ed è stato disposto il trasporto al Policlinico San Marco in codice verde per accertamenti.

Cade dalla moto, ferito 30enne

E’ successo questa notte intorno alle 00.40 lungo via Vallere a Martinengo. Un 30enne, per cause da accertare, ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando ed è caduto a terra. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato un’ambulanza da Bergamo in codice giallo. Sul posto anche le Forze dell’ordine. Il 30enne ha riportato solo qualche ferita lieve ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Romano.

Infortunio sul lavoro a Pandino

Ieri, intorno alle 19.15, a Cascina Galimberta a Pandino un 56enne è stato soccorso in seguito a un infortunio sul lavoro. L’uomo ha subito uno schiacciamento ed è stato necessario l’intervento del 118 con un’ambulanza della Croce rossa di Lodi che lo ha soccorso e trasportato in ospedale a Crema in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema.

