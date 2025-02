A Capralba chiude il punto prelievi del Centro San Lorenzo

A Capralba, il punto-prelievi del sangue, servizio che da anni era punto di riferimento per molti cittadini, soprattutto anziani, è stato sospeso. La causa? Il Centro San Lorenzo, che fino a fine 2024 si occupava della gestione del servizio, ha deciso di non rinnovare la convenzione con l’Amministrazione comunale, chiudendo così l’attività nel paese dei fontanili.

Chiude il punto prelievi in paese

"Il Centro San Lorenzo ha chiuso la convenzione non solo a Capralba, ma anche in altri comuni della zona - ha spiegato il sindaco Damiano Cattaneo - È stata una decisione aziendale. Noi, però, ci siamo immediatamente attivati con l’Ats per trovare un nuovo gestore in attesa di procedere con l'affidamento ufficiale del servizio".

In risposta all'emergenza, l'Amministrazione comunale ha lanciato una manifestazione d’interesse per l’assegnazione, in comodato d’uso, dell’ambulatorio comunale di via Roma, 76. Chiunque sia interessato a gestire il punto-prelievi ha tempo fino alle 12 del 24 febbraio per presentare la propria candidatura. Un'opportunità per garantire, anche in futuro, la ripresa del servizio in tempi brevi.

"Orfani" dopo più di dieci anni

Nel frattempo però l’improvvisa chiusura del centro prelievi ha colto di sorpresa i residenti e suscitato preoccupazione, soprattutto da parte dei cittadini più anziani, che avevano trovato nel servizio un elemento di grande comodità.

"È stata una notizia spiacevole - ha commentato una residente - Io e mio marito facciamo regolarmente gli esami del sangue perché siamo anziani e dobbiamo tenere sotto controllo i valori. Avere il punto-prelievi qui a Capralba ci dava una grande tranquillità. Non dovevamo chiedere ai nostri figli di accompagnarci a Crema o Treviglio. Inoltre, l’infermiere Emanuele era bravissimo: non sentivo nemmeno l’ago entrare. E si era creato un rapporto di amicizia dopo tutti questi anni che ha lavorato qua a Capralba".

Era da oltre dieci anni infatti, dai tempi dell’amministrazione dell’ex sindaco PierLuigi Lanzeni, che il Centro San Lorenzo collaborava con l’Amministrazione comunale, garantendo l’apertura del punto-prelievi due volte alla settimana: ogni mercoledì e sabato, dalle 7.30 alle 9 del mattino.

L'Auser offre il trasporto fino a Vailate

Per far fronte a questa carenza, l’Amministrazione comunale, insieme all’Auser locale, ha così organizzato una soluzione temporanea.