La spettacolare casa di Babbo Natale di Daniele Cerri, a Vailate FOTO GALLERY

Una “succursale” della casa di Babbo Natale in pieno centro a Vailate. Anche quest’anno, la famiglia Cerri ha voluto superarsi nella realizzazione del suo ormai mitico “parco natalizio” privato, diventato ormai una piccola tradizione del paese.

La casa di Babbo Natale a Vailate

Si tratta di un’installazione privata, ma per l’impegno profuso ad ogni Natale, e soprattutto per le dimensioni e la spettacolarità delle sue creazioni, ogni anno sono tanti i visitatori che passano dall’abitazione di Daniele Cerri, al 12 di piazza Aldo Moro. E tutti ne restano sistematicamente incantati. Una passione, quella della famiglia Cerri per il villaggio del vecchio con casacca rossa e barba bianca, che nasce dalla presepistica.

La magia del Natale al 12 di piazza Moro

“Questa passione è nata quando ero bambino – ci aveva spiegato lo scorso anno, quando dopo molti grandi presepi, allestì per la prima volta sulla propria abitazione un villaggio di Babbo Natale – I primi presepi che facevo erano di piccole dimensioni ma con il passare degli anni ho acquistato le luci e realizzato arredi da mettere all’esterno”. Il risultato? Un tripudio incantevole.

Luci, decorazioni, e persino un impianto di filodiffusione con musiche natalizie e una cassetta postale di Babbo Natale, dove i bambini possono inserire le proprie letterine. C’è davvero di tutto nel grande allestimento firmato Cerri, che quest’anno ha anche aggiunto nuove luci sul tetto, un proiettore che raffigura la vita di Babbo Natale, un presepe e molte altre novità.

Un mese di lavoro

Per realizzare i lavori, Daniele Cerri ha impiegato un mese, lavorando come minimo due ore al giorno. L’obiettivo, sempre lo stesso: instillare un po’ di stupore e di magia negli occhi dei suoi concittadini. Gli orari per visitare il villaggio? Tutti i giorni, dalle 17:30 alle 21:15, fino al 6 gennaio.

