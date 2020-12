Gli auguri del vescovo di Crema Daniele Gianotti

Sabato 19 dicembre 2020 si è svolto alla Casa Vescovile di Crema l’incontro tra il vescovo di Crema Mons. Daniele Gianotti e il Movimento Cristiano lavoratori per lo scambio di auguri natalizi.

Gli auguri del vescovo

Una ristretta delegazione guidata dal presidente MCL del territorio Michele Fusari e dall’assistente ecclesiastico centrale don Angelo Frassi ha incontrato il vescovo Daniele Gianotti per lo scambio di auguri. Nonostante il difficile periodo, si sta comunque sviluppando il programma formativo dell’anno sociale 2020-2021, seppur a distanza e non in presenza. La mattinata di incontro ha dato anche l’opportunità al presidente di consegnare l’offerta che il Movimento ha deciso di destinare al rilancio nel sostegno al fondo diocesano San Giuseppe Lavoratore, attivo da maggio e destinato all’aiuto delle persone che sono entrate in difficoltà economica a causa del coronavirus.

Le parole del presidente

“Il consueto incontro per lo scambio di auguri con il Vescovo della Diocesi “casa madre” di tutto il MCL del territorio è sempre molto gradito – commenta il presidente Michele Fusari – Ci è spiaciuto però molto quest’anno non aver potuto portare all’incontro, come al solito, le tante persone che svolgono con grande spirito di servizio la propria attività dentro il MCL a tutti i livelli ma questa è la situazione sanitaria di emergenza che ci troviamo a vivere e dobbiamo fare di necessità virtù; il Vescovo Daniele si è raccomandato di portare a tutta la nostra “rete” associativa i suoi personali auguri oltre a ringraziare per il gesto di attenzione e generosità verso le persone in difficoltà, segno costante di un’attenzione verso il prossimo”

