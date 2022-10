Anche nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, come ieri sera, il sistema di messaggistica WhatsApp è down "in tutta Italia", ma ci sono segnalazioni di malfunzionamenti in tutta Europa.

WhatsApp down in tutta Italia

Da poco dopo le 8.30 il sistema non permette né di inviare né di ricevere messaggi. Immancabilmente, su Twitter è diventato istantaneamente popolare l'hashtag #whatsappdown: centinaia i meme ironici sul "crash" della più popolare piattaforma di messaggistica. Sono invece regolarmente funzionanti gli altri social del gruppo Meta.

Oggi mi ci mancava solo il whatsapp down di prima mattina pic.twitter.com/L8PuQijfog — ᴅᴇɴɪꜱᴇ | ɪɴᴄʟᴜᴅɪɴɢ ʜᴀɴᴅᴇ ᴀꜱ ᴡᴇʟʟ (@hankercrush) October 25, 2022