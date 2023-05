Weekend ricco al Parco del Serio con il Bioblitz e la Festa di Primavera

Weekend ricco di iniziative per il Parco del Serio con il Bioblitz e la Festa di Primavera. Appuntamento sabato 20 e domenica 21 maggio.

Weekend al Parco del Serio

In occasione della settimana Europa dei Parchi, il Parco del Serio organizza domenica la Festa di Primavera all’Orto Botanico “Giuseppe Longhi” di Romano di Lombardia, per un ricco programma che interesserà per tutta la giornata, grandi e piccoli: l’occasione per mettere alla prova le propria abilità scientifiche partecipando al Bioblitz Lombardia 2023, l’iniziativa di AREA Parchi (Archivio Regionale Educazione Ambientale nei parchi Lombardi) e Regione Lombardia, che per l’ottavo anno consecutivo supportano la proposta del Parco Oglio Sud e della Fattoria Didattica le Bine.

L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e per almeno 24 ore consecutive, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

“Diventa anche tu un naturalista, contribuendo alla conoscenza della biodiversità della nostra regione, scaricando la app iNaturalist.org e unisciti ai progetti on line Bioblitz”, dice Ivan Bonfanti, responsabile del settore ecologia e ambiente dell’Ente presieduto da Basilio Monaci.

Bioblitz 2023

Bioblitz 2023 interesserà nel prossimo fine settimana oltre 50 aree protette della Lombardia con eventi, aperti a tutti i cittadini che, appassionati di natura, desiderano implementare la banca dati della biodiversità di Lombardia, catturando con il cellulare una specie animale o vegetale non coltivata e caricando poi, in autonomia, l’osservazione personale sulla piattaforma iNaturalist. L’evento di Romano rientra anche nell’ambito del progetto “Seminare Valore, Coltivare Comunità” in collaborazione con la Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra.

Ma il programma del weekend parte sabato mattina alle 9.30 da Ricengo con escursioni nella Riserva Naturale della Palata Menasciutto. Domenica alle 9.30 a Grassobbio, frazione Capannelle, escursioni nella Riserva Naturale di Malpaga-Basella. Il programma di Bioblitz, domenica interessa anche il Plis del Serio Morto, tra San Bassano e Castelleone (ritrovo alle 9.30, in via Beata Vergine del Rosario -

Parco dei 2 ponti).

Per l’iscrizione ai vari eventi organizzati nel Parco del Serio ci si può prenotare utilizzando l’apposito form pubblicato sulla pagina web.

Le previsioni meteo non promettono bene, ma al momento gli appuntamenti sono confermati, salvo altre comunicazioni che saranno pubblicate tempestivamente nelle pagine social del Parco e sul sito istituzionale.

Campi natura estivi

Quanto ai prossimi appuntamenti sono quasi chiuse le iscrizioni per l’edizione estiva dei Campi Natura previsti in diversi comuni facenti parte del territorio del Parco: Crema (Casa di Camperia), Romano di Lombardia (Orto botanico), Ricengo (Cascina Valseriana), Casale Cremasco (Museo dell’acqua) e Grassobbio.