Volontari raccolgono rifiuti e salvano la fauna ittica

Raccolta di rifiuti record dei volontari di Spino d'Adda: recuperati 330 kg di spazzatura nella roggia "Merlò Giovane" e portato a termine con successo un intervento di salvataggio della fauna ittica.

La raccolta di rifiuti ha coinvolto cinque volontari, tre dei quali spinesi. Quattro ore di lavoro che hanno consentito di recuperare un quantitativo enorme di immondizia: batterie delle auto, pile, resti di tettoie, un pezzo di radiatore, ombrelli, indumenti, vetri e microplastiche in quantità industriale, ma anche una decina di sacchetti pieni di assorbenti usati.

Dell’intervento a tutela della fauna ittica ha parlato Stefano Zanardelli, protagonista anche della maxi raccolta rifiuti di giovedì scorso, insieme a Pier Vottero, Katrin Tebaldini, Cecilia Calzi e Giancarlo Betti.

"Il recupero dei pesci è stato fatto per quattro giorni di fila, dalle 9 alle 14, da me, Pier Vottero e Omar Mauri - ha commentato - Non è stato facile, abbiamo dovuto procedere a gattoni sotto la strada per diversi metri, con la luce in testa, tra gli odori nauseabondi dei pesci già morti e dei rifiuti di qualsiasi tipo. Nelle nostre acque vi sono diverse specie aliene, quali gamberi della Louisiana e cobiti orientali. Quindi, dopo aver fatto un primo recupero, nel mio giardino abbiamo svolto una selezione e una sorta di censimento per dividere i pesci da rilasciare in base alle specie. Tra queste, alcune a rischio, come ghiozzi, sanguinerole e uselline".