Volontari in campo domani a Ricengo per la pulizia del verde nel Parco del Serio

Domani mattina, domenica, i membri del Gruppo Storico, i volontari comunali e le guardie ecologiche volontarie interverranno su alcune aree del Parco del Serio a Ricengo.

La pulizia del verde

"A partire dalle 8 e fino alle 10 circa di domani, domenica, avrà luogo un intervento di pulizia delle zone del Parco nei pressi della Riserva Naturale, già programmato per il mese di agosto, ma poi rinviata per una concomitanza di eventi". Lo comunica il Parco Regionale del Serio, che ringrazia il Gruppo Storico Ricengo, già protagonista nelle scorse settimane nell’organizzazione della dodicesima Festa dell’Agricoltura, ed il Comune di Ricengo. Tra i protagonisti della mattinata ci saranno anche le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, ma tutti coloro che amano l’ambiente, ed il territorio del Parco, e volessero aderire per supportare i volontari potranno trovarsi nel punto d’incontro individuato presso la Chiesetta di San Carlo, in località Castello di Ricengo domani mattina alle 8.

Verrà autorizzato un solo mezzo del Gruppo per portare presso il Laghetto dei Riflessi materiali, sacchi, e quanto altro necessario ed utile durante l’iniziativa. Per ogni informazione, si potrà fare riferimento a Rosangela Frigè, responsabile del Settore affari generali e vigilanza e coordinatrice delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, che sarà presente all’iniziativa.

I ringraziamenti dell'ente Parco

Da parte della direttrice del Parco, Laura Comandulli e del presidente Basilio Monaci, è stato comunicato l’auspicio di poter trovare nell’area interessata dall’iniziativa pochi rifiuti e che la mattinata si possa trasformare in un’occasione per fare una bella passeggiata nella natura e per chi lo vorrà, scattare qualche foto o girare un piccolo video per partecipare alla tredicesima edizione del concorso “Emozioni sul Serio: il volo nel Parco del Serio”, la cui scadenza è fissata per venerdì 21 ottobre. Informazioni sul sito web del Parco. Comandulli e Monaci hanno inoltre tenuto a ringraziare i volontari e tutti coloro che vorranno prendere parte all'iniziativa di domani.