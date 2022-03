Voglio aiutare i civili ucraini in fuga: come posso fare? Le iniziative nella Bassa

Crisi Ucraina

Sei un'associazione benefica della Bassa e stai organizzando una raccolta di beni di prima necessità per la crisi Ucraina? Faccelo sapere.

Sono molte le associazioni della Bassa bergamasca che stanno, in queste ore, organizzando collette alimentari e raccolte di generi di prima necessità per aiutare i profughi ucraini in arrivo in Italia, o quelli sfollati ancora sotto le bombe russe di Vladimir Putin. Il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek stanno cercando di raccogliere in questo elenco, provvisorio, tutte le iniziative in arrivo, e che portino il marchio di un'associazione riconosciuta sul territorio o di un ente pubblico.

Sei un'associazione della Bassa? Scrivici

Sei un'associazione che sta organizzando un'iniziativa solidale per l'Ucraina in un Comune del nostro territorio (Bassa bergamasca, Alto Cremasco)? Scrivici su WhatsApp al 334 2899132 per integrare l'elenco, oppure via mail a redazione@giornaleditreviglio.it

