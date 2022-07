Vaccino, "raccomandata" la quarta dose per gli over60

L'Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e l'Ema (Agenzia europea dei medicinali) hanno raccomandato la somministrazione di un secondo richiamo di vaccino anti-Covid (ossia la quarta dose) per tutti coloro che hanno più di sessant'anni e alle persone con vulnerabilità. Con l'impennata dei casi Covid delle scorse settimane, «non c'è tempo da perdere» ha sottolineato Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute.

Speranza prepara linee guida per la nuova campagna

E anche l'Italia – come riporta Ansa – inizia a muoversi in questa direzione: già nella giornata di oggi, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza, verranno adeguate linee guida, circolari e indicazioni per aprire immediatamente sui territori la somministrazione della quarta dose agli over sessanta.