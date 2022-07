Vaccini gratis contro l'Herpes Zoster in Lombardia: per chi e come prenotare

Regione Lombardia mette a disposizione gratuitamente ai cittadini con elevata fragilità e a quelli nati nel 1955-1956-1957 la vaccinazione anti Herpes zoster (comunemente detto Fuoco di sant’Antonio). Anche nella Bassa, presso l'hub vaccinale dell'Asst Bergamo Ovest di Antegnate, si può accedere alla somministrazione, ecco come e quando.

Herpes Zoster: il ritorno di fiamma della Varicella

Si tratta di una patologia causata dalla riattivazione del virus Varicella zoster latente all’interno dell’organismo. La malattia si manifesta con la comparsa, in una parte localizzata del corpo, di vescicole accompagnate da dolore, bruciore, prurito. A volte, dopo la fase acuta della malattia possono comparire complicanze.

Il vaccino contro Herpes Zoster

Le modalità di accesso sono diverse a seconda della categoria d’appartenenza.

Per i pazienti ad elevata fragilità in cura presso reparti di Diabetologia, Oncologia, Reumatologia, Dialisi/CAL o Epatologia il vaccino sarà proposto e somministrato in Reparto, direttamente durante la visita di controllo.

Regione Lombardia mette a disposizione gratuitamente il vaccino ai cittadini delle annate 1955, 1956 e 1957 anche senza patologie. Questi potranno prenotarsi su Zerocoda la sua vaccinazione presso l’Hub Vaccinale di Antegnate - Sala Polivalente in via Donizetti 23C – seguendo questo percorso:

Andare su https://prenota.zerocoda.it/

Selezionare nel box «cerca servizio»: Vaccino

Cercare «Vaccino Herpes Zoster – Antegnate»

Scegliere ora e giorno inserendo la tua mail e il cellulare

Il vaccino utilizzato è un vaccino vivo attenuato, somministrato in un'unica dose che garantisce una copertura di diversi anni. Le vaccinazioni inizieranno martedì 19 luglio 2022.