Vaccini, a che punto siamo? I dati Comune per Comune

Una media giornaliera di 36 nuovi contagi e un’incidenza settimanale di 23 casi di Covid ogni 100 mila bergamaschi. L’andamento dell’epidemia in provincia di Bergamo, pur non mostrando più la decrescita che ha caratterizzato le ultime due settimane, si mantiene su valori stabili.

Terza dose al via anche in Lombardia

Il quadro epidemico si mantiene su "contenuti livelli di criticità", spiega Ats, anche grazie all’elevato livello di copertura vaccinale raggiunto, sia in Lombardia sia nella Bergamasca. Su scala regionale sono stati somministrati 14.800.084 vaccini e, in particolare, nella nostra provincia risulta vaccinato con almeno una dose l’89,06 per cento della popolazione.

Ecco il punto, Comune per Comune, in provincia di Bergamo. I dati sono aggiornati a giovedì.

In verde la percentuale di cittadini della popolazione "target" che ha completato il ciclo (seconda dose), in blu quelli con una sola dose e in rosso quelli ancora non vaccinati. Nella Bassa, su circa 220mila cittadini « target» sono circa 23mila i non ancora vaccinati che non hanno ricevuto nemmeno una dose (10,44%). Ha invece completato il ciclo fino alla seconda dose il 77,2% della popolazione vaccinabile: circa 171mila persone.

Da lunedì (20 settembre) è partita anche la cosiddetta “fase 3” della campagna vaccinale, che prevede, per il momento, una terza dose aggiuntiva dedicata ai malati immunocompromessi o trapiantati. Le modalità di prenotazione restano le stesse di sempre: i lombardi possono prenotare il proprio appuntamento collegandosi al portale online di Regione Lombardia.