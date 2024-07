"Uniamo Pandino" si fa sentire: "Necessario sistemare il tetto del centro sportivo"

Il gruppo di opposizione "Uniamo Pandino" torna su "Asm": "Chiediamo al sindaco di agire come socio unico e sistemare il tetto. Non bisogna commettere gli stessi errori del passato".

Il centro sportivo pandinese

La nuova e vecchia gestione dell’azienda speciale pandinese non ha mai soddisfatto l’opposizione, e la situazione non è cambiata nemmeno con la nuova lista civica "Uniamo Pandino" . Le dimissioni del presidente Diego Merigo e del consigliere Emanuele Marchesi sono state la scintilla che ha innescato nuove polemiche.

Come dichiarato con forza durante la recente campagna elettorale, denunciamo con fermezza la mancanza di un esplicito e vincolante impegno dell’Amministrazione comunale per la definitiva sistemazione del tetto del centro sportivo “Blu Pandino ” - ha dichiarato la lista civica - Chiediamo quindi con determinazione al sindaco Piergiacomo Bonaventi di riconsiderare l'ordine delle priorità e di agire come socio unico di “Asm” per risolvere rapidamente il problema della copertura del centro sportivo , per evitare di esporre gli utenti, il personale e il futuro Consiglio d’Amministrazione dell’azienda a qualsivoglia rischio personale nei prossimi mesi. La nostra disponibilità ad indicare candidati per il ruolo di consigliere nel prossimo CdA è subordinata ad un impegno chiaro e senza ambiguità da parte del sindaco e della Giunta riguardo agli indirizzi e alle priorità delle linee di mandato per il CdA e alla definitiva risoluzione del problema di copertura del centro sportivo “Blu Pandino ”.

"Evitiamo di ripetere gli errori del passato"

Poi la minoranza guidata da Luigi Galimberti ha concluso così: "Senza questo impegno, si rischia di ripetere l’esperienza fallimentare vissuta nei cinque anni appena trascorsi, con l’amministratore unico Alberto Bonetti prima e con Merigo poi, i quali, abbandonati a loro stessi e senza il doveroso supporto da parte del sindaco, si sono trovati costretti a rassegnare le proprie dimissioni, senza raggiungere i risultati sperati. La sicurezza e il benessere dei cittadini devono essere al primo posto. È tempo che il sindaco Bonaventi prenda una posizione decisa e concreta, gli errori del passato non devono essere ripetuti. Noi siamo convinti che non sono stati fatti passi in avanti per fornire alla struttura una certa continuità, specialmente quanto riguarda “Blu Pandino ”. La nuova copertura del centro sportivo avrebbe dovuto essere una priorità assoluta, ma in questi ultimi due anni non si è fatto nulla".