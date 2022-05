Una sedia a rotelle per gli utenti del centro prelievi

Una sedia rotelle per il centro prelievi del centro sociale di Spino d'Adda.

L’Amministrazione ha accolto la richiesta della minoranza "Spino futura", mettendo una carrozzina disposizione degli utenti con problemi di deambulazione.

"Su richiesta della consigliera Cinzia Pregnolato, ci siamo mossi per dotare il centro di una carrozzina - ha commentato la vicesindaca e assessore al Welfare Eleonora Ferrari - La Giunta ha deciso di fare un tentativo in via sperimentale, anche se la cooperativa che gestisce il punto prelievi e l'ospedale hanno evidenziato come le persone con problemi di deambulazione possano già essere accompagnate in auto fino all'ingresso del centro".