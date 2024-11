Una gara di solidarietà per le campane della chiesa parrocchiale

di Sara Barbieri

Gara di solidarietà per la campane del paese. È finalmente arrivato la scorsa settimana il nuovo computer per comandare il suono delle campane a Capralba, che ha sostituito il precedente, ormai molto datato, e che è stato danneggiato dopo un brutto temporale estivo.

Il temporale "fulmina" il computer delle campane

"Durante la serata del 13 agosto - ha raccontato don Emanuele Barbieri - dopo il forte temporale, c’è stato un sovraccarico di tensione. Noi abbiamo tutti gli impianti protetti su sovraccarico di tensione potente come quello del fulmine. Ma quella sera c’è stata una variazione di 30/40 volt e, poiché il computer delle campane andava a 12 volt, ha subìto questa variazione ed è andato immediatamente in tilt".

Uno strumento datato, installato dal predecessore di don Emanuele, don Paolo, ormai 33 anni fa. Dopo il fenomeno atmosferico e il danno è allora subentrata la necessità di sostituirlo e la parrocchia si è subito attivata per la ricerca del nuovo strumento elettronico.

"Abbiamo fatto la richiesta all’assicurazione - ha continuato don Emanuele - perché la polizza ci protegge in caso di eventi atmosferici e siamo riusciti a recuperare circa due terzi del costo del computer nuovo".

La raccolta fondi

Ma ancora una volta la generosità dei capralbesi ha dato una grossa mano alla parrocchia.

"Il gruppo dei volontari della pasticceria della parrocchia, che abbiamo simpaticamente chiamato così, si è attivato per fare dei gustosi biscotti da vendere per arrivare alla cifra mancante per coprire il costo del computer", ha spiegato il parroco. Si tratta degli spavent-otti, i biscotti di pastafrolla preparati per Halloween dai volontari e offerti al pubblico con il preciso scopo di raccogliere fondi e grazie alle numerose offerte dei residenti sono stati raccolti ben 1155 euro. "Ci sono state poi due donazioni da parte di due privati e la parrocchia quindi ha aggiunto solo 300 euro per coprire il costo intero del computer, di 5246 euro". Settimana scorsa i tecnici si sono recati in parrocchia per installare il nuovo strumento tecnologico che, rispetto al precedente, presenta un plus particolare: "Si può collegare anche da remoto e comandare con un app dai device, ce l’ha sia la parrocchia che Alan, il sacrista incaricato di programmare le campane".