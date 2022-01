Una ciclabile campestre per Vailate

Mobilità dolce

Avrà il fondo in calcestro, per armonizzarsi meglio con la campagna

Una ciclabile campestre che dalla zona del centro sportivo si colleghi alla ciclopedonale per Misano di Gera d'Adda, passando da via delle Mura e via dei Fichi. Il progetto è al vaglio dell'Amministrazione di Vailate, intenzionata a potenziare ulteriormente la rete ciclabile del territorio.

La ciclabile campestre

"Si tratta di un anello che parte da largo Maestri, passa in via delle Mura e arriva in via dei Fichi allacciandosi alla ciclabile per Misano - ha spiegato l'assessore ai Lavori Roberto Sessini - Al momento è solo un'idea che abbiamo messo in conto, ma vogliamo svilupparla. Il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 150mila euro ma ci sono degli espropri da fare, quindi la cifra da investire potrebbe essere diversa. Sarà una ciclabile campestre, con il fondo in calcestro, in modo che il tracciato possa armonizzarsi meglio con la campagna".

La ciclabile per Pieranica

L’anello ciclabile non è l'unico progetto in materia di mobilità dolce al vaglio dell'Amministrazione, perché i Comuni di Vailate, Capralba e Pieranica sono al lavoro su un protocollo di intesa per realizzare il tratto mancante di ciclabile sulla Sp 2.

"E’ un progetto importante, con un costo di almeno 1 milione e mezzo di euro - ha detto - Ci siamo già incontrati per stilare una bozza di protocollo d'intesa, ma le pratiche vanno ancora perfezionate".

I cantieri vailatesi

L'assessore ha poi fatto il punto sulle altre opere attualmente in corso, visto che a Vailate sono diversi i cantieri attualmente a regime.