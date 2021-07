Un vicesindaco francese a Pandino

Il vicesindaco di Saint Denis en Val, Comune della Loira a circa 130 chilometri da Parigi, ha visitato questo weekend Pandino. I due paesi sono infatti gemellati da una ventina di anni. Ne dà notizia il primo cittadino Piergiacomo Bonaventi.

Il gemellaggio Pandino-Saint Denis en Val

"In questo fine settimana abbiamo ricevuto una visita tanto inaspettata quanto gradita da parte della vicesindaco di Saint Denis en Val, Jocelyne Frémondière, paese gemellato con Pandino da circa una ventina d'anni - spiega Bonaventi - È stato un momento importante oltre che per rinsaldare il legame che unisce le nostre comunità anche per parlare del dopo-pandemia che non sta risparmiando nessuno in Europa, ma che nello stesso tempo ci rende più consapevoli che se vogliamo uscire da questa situazione difficile lo dobbiamo fare adottando tutti le stesse misure di prevenzione e con i vaccini. Ci siamo lasciati con la speranza di poterci rivedere presto, magari già alla nostra sagra di ottobre".