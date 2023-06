Un ricco programma per scaldare l'estate sergnanese

Un ricco calendario di manifestazioni quello pensato dall’Amministrazione Scarpelli per allietare l’estate. Da giugno a luglio infatti, i sergnanesi avranno a disposizione diverse serate da trascorrere in compagnia di varie forme artistiche, dal canto al ballo, dal teatro alla musica.

Dopo un primo weekend che ha visto protagonisti il saggio di danza della "Mosaico Dance&Arts School" e il corpo bandistico "San Martino Vescovo" - che tornerà poi protagonista dal 7 al 9 luglio con la Festa della Banda - questo fine settimana si annuncia altrettanto ricco. Parte, infatti, la Festa dell’oratorio San Francesco e Santa Chiara, che si terrà da questa sera, 23 giugno, fino al 25 giugno, circa un mese prima della Festa dell’oratorio di Trezzolasco, che avrà luogo dal 21 al 24 luglio.

La fine del mese di giugno verrà celebrata poi con la rappresentazione teatrale Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, fissata per venerdì 30, mentre luglio verrà inaugurato, domenica 2, con la grande tombolata estiva organizzata dall’Avis, che sabato 15 curerà anche la camminata tra Sergnano e Trezzolasco. Sabato 29 luglio infine, l’evento stagionale conclusivo sarà la Notte Bianca, che si articolerà tra street food, musica e animazioni varie.

Soddisfazione da parte dell’assessore alla Cultura Paola Basco e dal consigliere delegato allo Sport, alla Partecipazione e al Tempo libero Mauro Giroletti, che in un comunicato congiunto hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’estate sergnanese un concentrato di eventi.

"Come Amministrazione comunale ringraziamo la commissione Cultura e Tempo Libero, l’oratorio parrocchiale e tutte le associazioni locali per l’organizzazione delle iniziative in programma - hanno riferito - Sarà un’estate ricca di eventi di diversa natura, dal teatro alle manifestazioni ludiche, dalle feste popolari ai concerti. La musica sarà al centro delle proposte culturali ed è anche il tema scelto per caratterizzare la “Notte Bianca” di quest’anno. Ricordiamo infine, un’iniziativa di solidarietà che accompagnerà tutti gli eventi estivi: la commissione Servizi alla Persona sta promuovendo una raccolta fondi al fine di sostenere la rete Caritas, impegnata nel fornire aiuto alla popolazione dell’Emilia Romagna duramente colpita dall’alluvione. Pertanto, in occasione di ogni manifestazione pubblica organizzata nel periodo estivo a Sergnano, sarà possibile donare offerte a questo scopo agli appositi banchetti allestiti dai volontari delle associazioni del paese".