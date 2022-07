Un pieno di visitatori per la Notte Bianca

La Notte Bianca di Sergnano che si è svolta ieri, sabato 30 luglio, ha fatto il pieno di visitatori tra tavoli all'aperto, intrattenimento e tanto divertimento anche per i più piccoli.

Sergnano, Notte Bianca con pieno di visitatori

Si è svolta ieri sera, sabato, la Notte Bianca di Sergnano, organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con i commercianti e l’associazione "La Fenice". A partire dal tardo pomeriggio centro storico chiuso e spazio a musica dal vivo e dj set, street food con possibilità di godersi i dehors dei locali, stand delle associazioni, mercatini dell’artigianato e uno spettacolo di mangiafuoco. Una festa a tema sui quattro elementi acqua, aria, fuoco e terra, fino a notte fonda.

Niente noia anche per i bambini, con maxi bolle di sapone, animazione e un’area giochi tutta per loro.