A Covo il Comune ti regala un canarino

Il Comune di Covo ha lanciato una campagna di adozione di... canarini rivolta a tutti i cittadini. Per combattere la solitudine.

Un canarino per amico, a Covo

Una singolare campagna di adozione è stata lanciata dall’assessorato all'ambiente del Comune di Covo. Per i cittadini che intenderanno farlo, sarà infatti possibile adottare gratuitamente un canarino. Una campagna che il Comune ha deciso di attuare grazie alla generosità di un anonimo cittadino possessore di diverse coppie dei volatili, che ha deciso di donare i "novelli" (gli uccellini appena nati) a chi dei suoi concittadini voglia occuparsene. I volatili disponibili sono in tutto 120 e le adozioni procederanno fino ad esaurimento. Ma l'Amministrazione mette, giustamente, in guardia: "Non sono giocattoli..."

Temperamento e vita media

I canarini hanno temperamento che è allegro e socievole, rendendoli quindi dei perfetti animali da compagnia. Posseggono udito e vista sviluppatissimi e grazie al loro occhio telescopico sono in grado di cogliere anche dei piccolissimi particolari a grande distanza. Le loro dimensioni solitamente non superano i 15 centimetri di lunghezza anche se si contano alcune specie che sfiorano i 22 centimetri. La durata della loro vita dipende dai fattori ambientali nei quali si trovano. Di sicuro uno dei più grandi pericoli per questo piccolo animale da compagnia sono gli sbalzi di temperatura che possono poi causare l'insorgere di patologie legate a polmoni e bronchi, quindi tenete a mente che il luogo ideale per tenere il vostro canarino è lontano da fonti dirette di calore, lontano da correnti e dall'umidità. Un canarino può vivere fino a 10 anni che diventano il doppio quando si ha a che fare con le razze più robuste.

L’adozione e il ruolo del Comune: 120 uccellini cercano casa

L’adozione, considerate le necessità quotidiane dei canarini, non sarà tuttavia presa con leggerezza. Gli interessati dovranno contattare gli amministratori al numero indicato nelle locandine dell’iniziativa, reperibili sul sito del Comune, e poi saranno gli incaricati dagli Amministratori stessi a decidere se affidare l’animale o meno al richiedente.

“Abbiamo deciso di dare vita questa iniziativa proprio per la spinta di generosità arrivata da un cittadino che ha deciso di dare questi uccellini in adozione - ha commentato l’assessore Giovanni Ceribelli – Partiamo dal presupposto che il canarino non è un giocattolo ma un essere vivente: prima di darli ai richiedenti faremo le opportune verifiche e informeremo gli interessati sulle regole da seguire per il mantenimento dell’animale e sul suo stato di benessere. Ci auguriamo così che questo volatile possa entrare in tante case covesi e riempirle di allegria con il suo canto”.

