Un calendario a due ruote per aiutare la Casa Famiglia Spinelli

Pandino

L'iniziativa è del Motoclub di Pandino che da anni sostiene l'attività dell'istituto di Rivolta anche grazie ai proventi delle loro manifestazioni.

Un anno con il Motoclub Pandino per aiutare la Casa Famiglia Spinelli di Rivolta. Un altro anno sta per concludersi e per accompagnare i loro sostenitori per i prossimi 365 giorni il Motoclub di Pandino è pronto a presentare il calendario 2022.

Dodici mesi per tenersi compagnia

E quest'anno il club ha pensato anche alle "quote rosa" dell'associazione: "Abbiamo pensato alle nostre socie, quelle che nel gergo motociclistico si chiamano "Zavorrine" - hanno spiegato - Passeggere e non solo, anche conduttrici prima fra tutte la nostra bravissima Irene Bramato vincitrice del campionato Italiano Femminile R3 CUP 2021".

Il calendario offre 12 pose simpatiche e divertenti anche per esorcizzare la situazione che tutti stiamo vivendo dall'inizio del 2020 con la scoperta del virus e il dramma della pandemia.

Simpatia senza dimenticare la parte benefica

Anche quest'anno, poi, tutti i proventi della vendita del calendario verranno destinati alla Casa Famiglia Spinelli di Rivolta d'Adda.

"Aiuteremo ancora i nostri amici che, nonostante i giusti divieti, andremo a salutare restando a debita distanza (li saluteremo dal piazzale della Casa di Riposo) il 6 gennaio come da quasi 40 anni facciamo con la MotoBefana Benefica".

Il calendario si potrà acquistare nella sede del moto club Pandino il venerdì sera e breve sarà disponibile un elenco degli esercizi commerciali dove poterlo ritirare (per info consultate il sito www.motoclubpandino.it).