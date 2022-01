Un antifurto per le scuole: il suggerimento di "Vailate per cambiare pagina"

Dotare le scuole di Vailate di un sistema antifurto collegato direttamente con i carabinieri. La proposta arriva dalla minoranza "Vailate per cambiare pagina".

Secondo il capogruppo Antonio Benzoni le telecamere di videosorveglianza non sono sufficienti come forma di tutela. Per questo, chiede che venga implementato un sistema antintrusione che potenzi la sicurezza dei plessi scolastici.

"Ricordate che durante le elezioni vi è stato un blackout dell'illuminazione dovuto a difetti dell'impianto elettrico? - ha scritto in una nota divulgata a mezzo social - Ricordate che sono state spese alcune decine di migliaia di euro per l'illuminazione a led delle scuole? Bene, qualche soldo per mettere un antifurto alle scuole, collegato con i carabinieri ed il 112 è stato speso? Dalle nostre informazioni parrebbe di no, in quanto ci si affida solo a qualche telecamera che in caso di intrusione non da alcun avvertimento. In questo periodo le scuole del circondario sono bersaglio di furti e danneggiamenti, il nostro gruppo 'Vailate per cambiare pagina' sollecita l' Amministrazione comunale di Vailate ad voler provvedere al rafforzamento della sicurezza delle scuole per evitare di non chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati"