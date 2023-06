Tutto pronto per la "Holi splash run": il 2 luglio Pandino si colora

Sta arrivando la "Holi splash run", la corsa più colorata che esista. La prossima domenica, 2 luglio, l’Amministrazione comunale di Pandino con la collaborazione della "Consulta dei giovani Pandino" organizzerà la "Holi splash run", un evento di corsa non competitiva per adulti e bambini che ha riscosso grande successo in tutto il mondo.

Holi splash run

Si tratta di una corsa non competitiva adatta a tutte le età, e la caratteristica principale sarà che durante il percorso ci saranno dei "disturbatori" che lanceranno addosso ai corridori talco colorato, non tossico, non imbrattante e che può essere rimosso semplicemente con dell’acqua.

La partenza sarà nell’area nord all’interno delle mura del castello visconteo e il percorso, preparato dall’associazione "G.S. podisti Pandino", conterà cinque chilometri di lunghezza. Naturalmente non sarà obbligatorio percorrerlo di corsa, l’obiettivo è divertirsi con le polveri colorate.

La "Holi splash run" non si limiterà al passeggiare o correre attraverso il percorso facendo una doccia di colori, ma ci saranno anche delle bancarelle di street food un dj set. L’iscrizione sul sito non è obbligatoria, tuttavia garantisce la partecipazione all’evento dato che i posti sono limitati.

L'origine indiana

Come è facilmente osservabile, i caratteri nel simbolo richiamano l’alfabeto indiano, e infatti le origini di questa attività risalgono al quarto secolo dopo Cristo proprio in India. Il "Festival di Holi", o "Festa dei Colori", è un evento che si svolge ogni anno nell’intero paese, è un inno alla gioia dove si abbandona ogni dolore e afflizione per abbracciare la vita in tutta la sua bellezza. Le prime tracce in Europa si incontrano molto recentemente nel 2012 a Berlino, dove hanno partecipato più di 3500 persone. Da quel momento l’Holi festival si è espanso a macchia d’olio abbracciando anche diverse varianti, proprio come la "Holi splash run".