Tutto pronto per la festa di Sant'Ippolito

Festa di sant'Ippolito: si comincia venerdì

La parrocchia di San Pietro apostolo di Quintano - Unità pastorale di Azzano, Pieranica, Quintano e Torlino Vimercati - si prepara a celebrare degnamente la ricorrenza che cade sabato 13 agosto con un ricco programma di iniziative religiose e non solo.

Si comincia domani, venerdì 12, alle 20.45 con la processione dalla chiesa parrocchiale di Quintano alla chiesa di Sant’Ippolito.

Sabato, alle 20.15, avrà invece luogo la memoria liturgica del santo, a seguire la messa solenne nella chiesetta a lui dedicata.

Domenica alle 10, messa nella chiesa parrocchiale e a partire dalle 19 sarà attivo il servizio di ristorazione con un menù da leccarsi i baffi: gnocco fritto con salumi, panino con porchetta, salamella e affettato, bruschette e le immancabili patatine fritte. Un servizio che sarà anche da asporto dalle 18 alle 19 per chi ha prenotato entro mercoledì 10.

Stesso copione per Ferragosto: alle 10 messa nella chiesa parrocchiale e poi festa in serata.