Troppa pioggia, i gamberi rossi sbucano dai tombini

I gamberi rossi, originari della Louisiana, in particolare del delta del fiume Missisipi, stanno imperversando in quel di Vailate. Si tratta di crostacei d’acqua dolce lunghi 15-20 centimetri ormai molto diffusi anche nel nostro territorio da tempo. Sono stati importati nel continente europeo tempo fa per scopi alimentari e ornamentali e hanno preso piede in modo esponenziale, anche perché trovano nelle zone paludose e nei terreni agricoli un luogo ideale di riproduzione e hanno un’eccezionale fertilità. Nessuno però avrebbe mai immaginato un’invasione così spropositata a Vailate.

Vailate, il caso dei gamberi rossi

Molti cittadini nei giorni scorsi hanno segnalato, tramite i canali social, un fenomeno davvero molto insolito: hanno visto spuntare dai tombini e dalle caditoie tanti gamberi rossi. E non passano sicuramente inosservati vista la loro intensa colorazione rossa, arancione o bruno-rossastra.

Il fenomeno, va detto, non è nuovo: è qualche decennio che anche nel nostro territorio creando dei seri danni all’ecosistema per diverse ragioni. Innanzitutto hanno una capacità di sopravvivenza superiore alle specie autoctone. Del resto, quella dei gamberi della Louisiana è considerata da diversi studiosi come una delle specie aliene più dannose presenti nel nostro Paese tanto da essere nominati «gamberi killer» perché in poco tempo hanno preso il sopravvento su altri animali (crostacei e pesci non predatori). Sono diventati così l’anello più forte della catena ecologica dal momento che non hanno predatori naturali.

A Vailate si presume che siano risaliti dalle condutture fognarie, dopo le piogge abbondanti di questi ultimi tre mesi, e ora passeggiano indisturbati per le vie, le terrazze e i giardini. L’Amministrazione comunale pertanto ha emanato immediatamente un avviso all’Ats Valpadana per segnalare alle autorità sanitarie questo fenomeno.