Treviglio, inaugurato lo Street food: un weekend a base di cibo (e shopping) in città

È stato inaugurato questa mattina, venerdì 23 settembre, lo Street food festival di Treviglio, organizzato da Confesercenti Bergamo in collaborazione con Comune, Distretto del Commercio, Associazione Commercianti Artigiani e Professionisti Trevigliesi, "Noter de Berghem" ed Enercom. Dalla cucina greca al pulled pork a stelle e strisce, dalla paella alla cucina tradizionale bergamasca, via Matteotti ospiterà per tutto il weekend una quindicina di stand, con tavoli e sedie per il pubblico. Ma non solo: l'edizione di quest'anno coincide con lo Sbarazzo, il "fuori tutto" di fine stagione dei commercianti trevigliesi.

Inaugurato lo Street food di Treviglio

Oggi, venerdì, la manifestazione resterà aperta fino alle 24. Idem domani, sabato 24 settembre, con apertura alle 10. Domenica 25 settembre invece gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 22. A tagliare il nastro è stata la vicesindaco Pinuccia Prandina.