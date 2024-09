Treviglio fa scuola: un servizio di eccellenza per per prevenire le fratture da osteoporosi

Un servizio di eccellenza per le fratture da osteoporosi. All'Ospedale Di Treviglio nasce La "Fragility Fracture Unit".

Osteoporosi

A tutti è capitato di sentire, soprattutto da anziani, frasi del tipo "Sono scivolata e cadendo mi sono rotta il femore". Ma chi è il vero colpevole della frattura? La caduta o il cedimento dell'osso indebolito dall'osteoporosi? Difficile dirlo, perché si tratta di una malattia silente: una patologia dell'apparato scheletrico che deteriora la micro-architettura del tessuto osseo, aumentandone la fragilità. Ma allora, come fare prevenzione per ridurre l'eventualità di nuove fratture? E come curare al meglio i pazienti? La risposta arriva proprio dall'apertura del nuovo servizio multidisciplinare dell’ASST di Bergamo Ovest, presso l’ospedale cittadino.

Un team di specialisti

Secondo il Ministero della Salute, nel corso della vita, circa il 40% della popolazione incorre in una frattura di femore, vertebra o polso, in maggioranza dopo i 65 anni. E si stima che in Italia l'osteoporosi colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l'80% sono donne in post menopausa.

"A partire da settembre - ha spiegato il direttore generale Giovanni Palazzo - l’ASST Bergamo Ovest metterà a disposizione della popolazione un servizio dedicato di gestione delle persone fratturate con osteoporosi. Il nuovo Centro potrà prendere in carico i pazienti con diagnosi di frattura da fragilità ossea fin dal momento del loro arrivo in Pronto Soccorso e un'equipe multidisciplinare di specialisti guiderà il paziente lungo un percorso di cure articolato nel tempo. Nato presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale, questo nuovo servizio d'eccellenza si avvale delle competenze dei diversi medici specialisti aziendali che ruotano attorno alla gestione del paziente fratturato e la collaborazione permetterà l’ottimizzazione di percorsi specifici per la cura e la riabilitazione degli infortunati, solitamente over 65. Ringrazio i professionisti promotori di questa iniziativa, il dottor Raymond Klumpp, direttore della di Ortopedia e Traumatologia e la dottoressa Giuseppina Resmini, medico ortopedico con pluriennale esperienza nella gestione delle malattie metaboliche dell’osso e osteoporosi".

Apripista nella sanità italiana

Il nuovo servizio multidisciplinare "Fragility Fracture Unit" dell'ospedale di Treviglio, facendo da apripista nell'ambito della Sanità italiana, ha lo scopo di rispondere concretamente e con la massima efficienza ai bisogni sanitari del numero sempre crescente di soggetti fratturati per fragilità ossea del nostro Paese. Offre quindi un percorso ideale e virtuoso per ogni paziente fratturato, sia in fase acuta, sia riabilitativa. Un percorso strutturato a priori, grazie all'esperienza degli specialisti dell'ospedale, nel quale il paziente sarà inserito automaticamente al suo primo arrivo in Pronto Soccorso. L’accesso potrà avvenire anche tramite gli ambulatori già attivi oltre che mediante gli appositi percorsi interni. Questo rappresenta un passo ulteriore rispetto alla presa in carico avanzata del paziente con osteoporosi e malattia del metabolismo osseo.

Vuoi restare sempre aggiornato?

"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/ 0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h