Trenta coppie di sposi in festa per gli anniversari di nozze

È ormai un’usanza consolidata di settembre, a Capralba, festeggiare gli anniversari di matrimonio comunitari che interessano tutte le fasce d’età. Cinque, 10, 20, 25 ma anche 50 e 60 anni: tutti invitati a condividere un momento così gioioso.

Trenta coppie di sposi in festa

Trenta i partecipanti che si sono ritrovati nella graziosa chiesetta di Farinate per la celebrazione religiosa presieduta da don Attilio Premoli dell’Unità Pastorale Beato Acutis. Assente purtroppo il parroco don Emanuele Barbieri, colpito da un lutto familiare: è venuta infatti a mancare venerdì scorso la mamma Maria Teresa Martellosio di Pieranica. Al termine un gradito cadeau pensato per tutte le coppie, tra cui due che hanno raggiunto il traguardo tanto ambito delle nozze d’oro. L’anno scorso don Emanuele aveva anche preparato un filo rosso come simbolo del percorso di vita e di amore vissuto insieme.

Famiglie in festa

Alle foto di rito è seguito un ricco aperitivo al circolo Mcl del paese con le specialità locali tra cui il salame di campagna e il pranzo speciale allestito nella location utilizzata per la festa di Santa Maria Assunta, terminata lunedì che quest’anno ha avuto un grande riscontro. E don Emanuele, come sempre, aveva pensato a tutti i particolari: un pranzo da leccarsi i baffi con gli immancabili tortelli dolci di Farinate, simpaticamente chiamati "ravioli tortellati" preparati con la ricetta storica, il classico arrosto e una torta nuziale di frutta fresca in ricordo della loro giornata speciale. Al pranzo, oltre ai festeggiati, si sono aggiunti anche i figli a simboleggiare l’importanza dell’unione familiare.