Tornano le eco-azioni: raccolti 40kg di rifiuti

Tornano le eco-azioni comunali: domenica pulizia a fondo in via Molino, viale Lombardia, via Volta e la circonvallazione.

Secondo appuntamento per le eco-azioni

Queste le strade principali sulle quali si è sviluppata la seconda mattinata ecologica organizzata dall'Amministrazione.

Dopo l’uscita del 16 maggio, che ha visto protagonisti il sindaco Valter Raimondi, la vice Cinzia Riboli, i consiglieri di maggioranza Diego De Maestri e Filippo Bresciani oltre ad Assunta Turco del gruppo di maggioranza "Pieranica futura", domenica all’appello erano presenti, insieme al primo cittadino e alla vicesindaca, l’assessore Giuseppe Mazzini, e le volontarie Alessia Bressani ed Elisa Abbondio.

40kg raccolti

Un bottino meno ricco del precedente, 40 kg contro gli 80 kg della prima uscita, per fortuna. Grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti. Prossimo appuntamento, domenica 13 giugno.