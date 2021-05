Torna Treviglio in Gioco: sarà la prima manifestazione ludica d’Italia post-lockdown

Ha riaperto oggi, lunedì 24 maggio, dopo tre settimane di quarantena, la scuola primaria Bicetti della Geromina. E ad accogliere i ragazzi e gli insegnanti, c’era nientemeno che Rexy: il dinosauro-mascotte di Treviglio in gioco, che tra venti giorni tornerà per la sesta edizione della manifestazione ludica trevigliese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TinG LAB (@treviglioingioco)

Classe per classe, Rexy ha visitato tutte e 22 le sezioni della scuola portando in dono anche alcuni giochi da tavolo e presentando anche qualche anteprima della manifestazione ludica trevigliese che si terrà, in grande stile ma al tempo stesso in piena sicurezza, tra l’11 e il 13 giugno.

Ting: Treviglio fa scuola

Serviva coraggio, fiducia e determinazione per organizzare una manifestazione ludica in questi mesi. E Ting ha dimostrato di averne, oltre che di poggiare su una solida macchina organizzativa rodata da diverse edizioni di pieno successo. Succede così che la kermesse trevigliese sarà la prima in Italia, nel suo ambito, dopo il lockdown, in cui si potrà effettivamente giocare. Si tratta peraltro della versione… 2020+1, dato che quella dello scorso anno era stata sospesa causa pandemia. Un “+1” che, spiega ancora il gruppo, ha il sapore di un rilancio, dopo mesi di chiusura forzata e dopo un’edizione “mancata” a causa del virus.

La prima manifestazione ludica in Italia dopo il lockdown

“Sarà il primo evento ludico in Italia a ridare la possibilità di giocare in presenza, grazie al rispetto dei protocolli sulla sicurezza” continua l’associazione culturale, che ha annunciato tra l’altro che Ting 2021 ospiterà anche una tappa del campionato italiano di Klask (il 12 giugno in Biblioteca centrale). Si tratta di una sorta di hockey da tavolo in versione “magnetica”, che soprattutto nel Nord Europa è uno dei giochi “del momento”.

Raddoppiati gli espositori

Si parla inoltre, per domenica 13 giugno, di una “Rexy run” per le vie del centro, e di un’inedita mostra dedicata all’universo della Playmobil. Ma sono soltanto alcune chicche di un programma ancora in gran parte “riservato”, che sarà presentato una volta limati i dettagli nei prossimi giorni. La risposta? Decisamente incoraggiante, se si pensa che sono già una cinquantina gli espositori che hanno confermato la loro presenza per la tre giorni, circa il doppio rispetto alle precedenti edizioni.

Leggi di più sul Giornale di Treviglio in edicola da venerdì 28 maggio