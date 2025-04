Torna la Mostra Scambio di Treviglio: due giorni tra auto, moto e biciclette d'epoca

Torna a Treviglio la "Mostra Scambio": due giorni in Fiera dedicati agli appassionati di auto, moto, biciclette d'epoca e modellismo.

La Mostra Scambio di Treviglio

L'appuntamento è per il prossimo fine settimana, 12 e 13 aprile, con la seconda edizione della rassegna organizzata da Auto Moto Anni ‘70 a TreviglioFiera (via roggia Moscehtta). Estesa su oltre 2.000 metri quadrati di area coperta e 14mila metri quadrati di spazi all’aperto, la Mostra Scambio di Treviglio ospiterà più di 300 spazi espositivi, offrendo una vasta gamma di articoli per gli amanti dei motori e delle due ruote d’epoca. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, assicurando un’esperienza senza imprevisti.

Quando, dove, costi e biglietti

Il biglietto d’ingresso è costa 8 euro (acquistabile in cassa) con ingresso gratuito per disabili e minori di 16 anni. Sarà presente un’area ristoro per tutti i gusti, compresi food truck selezionati in entrambe le giornate. Per gli espositori (sono disponibili ancora alcuni posti per partecipare come protagonisti) l'accesso è da via Masano. Per informazioni e prenotazioni contattare il 338 2016966 (anche WhatsApp) o scrivere a info@mostrascambiobustoarsizio.it.