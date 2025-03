Torna il Treno Storico: da aprile a novembre undici corse per un viaggio nel tempo

Dopo il grande successo del 2024, con il tutto esaurito in occasione del centenario, torna il Treno Storico di Trenord con un programma rinnovato e due nuove destinazioni.

Torna a viaggiare il Treno Storico

Da aprile a novembre 2025, i viaggiatori potranno rivivere il fascino dei trasporti d’epoca grazie a undici corse speciali da Milano Cadorna verso Como, Laveno Mombello, Novara e Asso. A bordo delle carrozze di prima classe risalenti agli anni Venti, caratterizzate da interni in legno e sedili in velluto rosso cardinale, i passeggeri potranno immergersi in un’esperienza unica nel suo genere.

Ad arricchire il viaggio, attori in costume d’epoca animeranno le tratte con performance teatrali e musicali, rievocando personaggi e atmosfere storiche. Mentre le corse per Como, Novara e Asso saranno animate da spettacoli artistici, i viaggi diretti a Laveno Mombello Lago saranno accompagnati da formazioni jazz, che proporranno brani degli anni Venti e Trenta, offrendo così un autentico tuffo nel passato.

Il convoglio storico è composto da tre carrozze di prima classe, costruite tra il 1924 e il 1925, e da due locomotori storici: il E 600-3 del 1928 e il E610-04 del 1949, entrambi completamente restaurati.

Destinazione laghi, Novara e Valsassina

Sei corse avranno destinazione Como Lago, nelle date del 6 aprile, 11 maggio, 25 maggio, 8 giugno, 21 settembre e 9 novembre. Tre corse saranno dirette a Laveno Mombello Lago, nei giorni 27 aprile, 18 maggio e 19 ottobre. Una corsa, invece, raggiungerà Novara Nord il 14 settembre, e un’altra corsa avrà destinazione Asso il 5 ottobre.

Il biglietto speciale include il viaggio di andata e ritorno sul treno storico e il trasporto su treni Trenord da tutta la Lombardia fino a Milano o alle stazioni di Saronno e Varese Nord, a seconda della destinazione. I ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratuitamente.

Si parte domenica 6 aprile

Il primo treno storico della stagione, domenica 6 aprile, partirà da Milano Cadorna alle 9.40 e arriverà alle 11.18 alla stazione di Como Lago, a pochi passi dalla riva del lago di Como. La fermata intermedia a Saronno è prevista alle 10.28, con ripartenza alle 10.35. Da Como, la corsa di rientro partirà alle 16.46, con fermata a Saronno alle 17.34 e arrivo a Milano Cadorna alle 18.44. Il biglietto speciale del treno storico per Como avrà un costo di 15,60 euro.

I biglietti saranno acquistabili a partire da domani, martedì 1 aprile, sul sito ufficiale di Trenord e tramite l’app Trenord, nella sezione “Gite in treno”. Per maggiori dettagli sull’iniziativa, gli interessati possono visitare il sito trenord.it o consultare l’app Trenord.