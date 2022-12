Torna il pranzo di Natale con gli anziani dopo due anni di Covid

Capitanati dal sindaco Piergiacomo Bonaventi, alcuni membri dell'Amministrazione comunale di Pandino hanno servito il pranzo di Natale a circa 70 anziani.

Il pranzo

In un clima di allegria e festa, il sindaco, il vicesindaco Riccardo Bosa, gli assessori Francesco Vanazzi, Sara Sgrò, Alessia Bellocchio, la consigliera Francesca Sau e il vice presidente del Consiglio Alessandro Mariconti, tutti rigorosamente indossando un cappellino di babbo Natale, sono tornati a servire il pranzo di Natale agli anziani dalla comunità dopo due anni in cui era stato consegnato a domicilio.

Offerto dalla società Sodexo e organizzato in collaborazione con i Servizi Sociali e le ragazze di "DoteComune", il pranzo si è stato servito nei locali della mensa della scuola primaria, ed è stata un'ottima occasione per stare tutti assieme e divertirsi in spensieratezza.

Le attività

Gli anziani pandinesi si sono potuti divertire cantando e ballando musiche della loro giovinezza accompagnati dallo zampognaro Roberto di Zogno, per poi concludere il pomeriggio con una tombolata offerta dai commercianti locali.

Una tradizione interrotta dalle restrizioni Covid torna più viva che mai dopo due anni di inattività, e con molto piacere l'Amministrazione comunale ringrazia tutti i partecipanti e dà loro appuntamento al prossimo anno.