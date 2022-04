Torna il pellegrinaggio da Vailate a Caravaggio

Vailate

Dopo due anni di stop, torna la tradizionale processione al tempio mariano

Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, i fedeli sono tornati per le strade. Grande partecipazione per il tradizionale pellegrinaggio da Vailate al santuario di Santa Maria del Fonte, a Caravaggio.

Il programma

Appuntamento alle 8.15 davanti alla chiesa parrocchiale per la preghiera inaugurale, quindi la processione è partita alla volta del tempio mariano, accompagnata dalla musica del corpo bandistico di Vailate. All'evento hanno preso parte anche le autorità cittadine, che quest'anno hanno anticipato le celebrazioni della Festa della Liberazione a sabato, per non sovrapporre i due eventi.

A garantire la sicurezza lungo tutto il percorso, ci hanno pensato la sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri, unitamente a Polizia locale e carabinieri di Vailate.

Messa e pranzo

Arrivati al santuario per le 10, il parroco don Natalino Tibaldini ha celebrato la messa, seguita dal pranzo, consumato dai pellegrini nei ristoranti, nel refettorio del santuario o nelle sale da pranzo delle proprie case. Il ritorno a Vailate, per coloro che sono rimasti nei pressi di Santa Maria del Fonte, era fissato alle 15.30.

Dopo poco più di un'ora di cammino l'arrivo in parrocchiale, dove sono state cantate le litanie conclusive, prima dello scioglimento della processione.

"La festa principale per Vailate"