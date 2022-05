Toni Capuozzo a Vailate per presentare il suo ultimo libro

Cultura

L'appuntamento è il 30 maggio al centro civico. Prenotazione necessaria.

Una serata con Toni Capuozzo al centro civico di Vailate.

Toni Capuozzo presenta "Balcania"

Lunedì 30 maggio alle 21, l'apprezzato giornalista presenterà la sua ultima fatica letteraria, "Balcania - l'ultima guerra europea". Edito da "Biblioteca dell'immagine", il libro racconta la guerra dei Balcani che Capuozzo ha seguito come inviato nei luoghi del conflitto.

L'organizzazione

Organizzatrice dell'evento è la presidente della commissione Cultura Claudia Zanoncelli, che è riuscita a mettersi in contatto con l'autore, riuscendo quindi a "portarlo" a Vailate.

"Ho sempre ammirato Toni Capuozzo per i suoi viaggi nei luoghi di guerra - ha raccontato Zanoncelli - Quando ho visto un post sui social relativo a una serata di cui era stato ospite, ho cercato in tutti i modi di mettermi in contatto con lui. Sono riuscita ad avere il suo contatto e dopo una lunga chiacchierata ho pensato che avremmo potuto ospitarlo anche nel nostro Comune. E così verrà da noi il 30 maggio".

Come partecipare

Un appuntamento che sa già di tutto esaurito, motivo per cui gli interessati dovranno prenotare quanto prima il proprio posto in sala. Per farlo, si può inviare una mail alla biblioteca (biblioteca@comune.vailate.cr.it) o recarvisi negli orari di apertura.