Tir ribaltato sulla rotatoria, traffico in tilt lungo la sp 185 Rivoltana

Traffico in tilt lungo la sp 185 Rivoltana questa mattina per via di un tir ribaltato sulla rotatoria tra i territori di Calvenzano e Vailate. Le operazioni per rimuovere il mezzo pesante dall'asfalto sono tutt'ora in corso e carabinieri e Polizia locale sono impegnati a regolare il traffico intorno all'incrocio.

Tir ribaltato in rotatoria, traffico in tilt sulla provinciale

Mattinata di traffico in tilt lungo la provinciale Rivoltana dove, pochi minuti prima delle 7, un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco lungo la carreggiata della rotatoria tra i territori di Calvenzano e Vailate. A stabilire l'esatta dinamica di quanto sia successo saranno i rilievi delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Carabinieri e Polizia locale stanno lavorando da alcune ore per dirigere il traffico sia sulla tratta est-ovest della provinciale 185 Rivoltana, rimasta chiusa nella zona dell'incidente per permettere il lavoro dei diversi mezzi intervenuti per rimuovere il tir, sia lungo le tratta nord-sud per chi da Calvenzano era diretto nel cremasco e viceversa.