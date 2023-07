"Successi nel commercio", Rivolta premia cinque attività

Sono cinque i commercianti rivoltani premiati per meriti imprenditoriali nell’ambito dell’iniziativa "Successi nel commercio", organizzata dall’Amministrazione comunale e dal Tavolo tecnico del Commercio e delle Attività produttive durante le celebrazioni per l’850esimo anniversario della morte del patrono Sant’Alberto Quadrelli.

Cinque attività premiate

A Barbara Bettera della gelateria "Il Gelato di Barbara", vincitrice per ben due volte del trofeo internazionale "Coppa d’Oro", e a Erika Galbiati del ristorante "L’Antico Sapore", che ha conquistato per ben due volte il premio gastronomico provinciale "Ugo Tognazzi", sono andate le targhe celebrative per i prestigiosi concorsi vinti nei rispettivi settori alimentari di riferimento.

La cartolibreria di Marco Mario Cantarini, l’agenzia per le pratiche auto della famiglia Brevi e il negozio d’abbigliamento "Sister’s Shop" delle sorelle Giuseppina e Severina Foglio hanno ricevuto invece una targa commemorativa per gli oltre 40 anni di attività.

Successi ed eccellenza

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta la scorsa domenica nella sala consiliare, e ha visto la partecipazione dei cinque iridati e dell’intera maggioranza di "Rivolta Dinamica", dal sindaco Giovanni Sgroi al vicesindaco Marianna Patrini, dall’assessore al Commercio Valentina Bagnolo all’assessore alle Pari opportunità Monica Bonazzoli, dall’assessore alla Sicurezza Stefano Carioni all’assessore allo Sport Claudio Londoni, dall’assessore alla Cultura Nicoletta Milanesi all’assessore al Turismo Massimiliano Cassani, senza dimenticare la costante presenza del presidente della Bcc Caravaggio e Cremasco Giorgio Merigo.

Il "grazie" a tutti i commercianti

"Congratulazioni a chi viene premiato oggi - ha affermato il primo cittadino Sgroi a margine dell’evento, manifestando l’intenzione di rendere la cerimonia un appuntamento fisso e annuale - È doveroso rivolgere un grazie anche a tutto il resto del tessuto commerciale, che ha fornito e continua a fornire un imprinting al nostro territorio".

Dei ringraziamenti simili sono stati poi espressi dal vicesindaco Patrini in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.