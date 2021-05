Storia e leggenda in un volume per ragazzi della Pro loco

Un libro di fiabe per raccontare a bimbi e ragazzi storia e leggende della nostra pianura. A donarlo alle classi della scuola dell’infanzia “Carlo Collodi” e a quelle delle elementari “Luigi Riboni” di Agnadello è stata la Pro loco.

“Come ogni anno l’associazione avrebbe voluto ricordare la «Battaglia di Agnadello» del 14 maggio 1509, che vide contrapposte le truppe del re di Francia e della Lega di Cambrai a quelle Veneziane, con la tradizionale rievocazione storica in cui è coinvolta tutta la cittadinanza – ha spiegato la presidente Pierina Bolzoni – tuttavia la pandemia in corso l’ha impedito, così come era accaduto l’anno scorso. Così siamo andati noi dai cittadini”.