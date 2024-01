Spiderman porta sorrisi e super poteri ai bimbi ricoverati in Pediatria

“Passami i superpoteri di Spiderman, mi servono per guarire presto”. Detto, fatto. Sabato mattina, Mattia Stortini, giovane volontario di origine bergamasca, ha indossato i panni di uno dei supereroi più amati dai bimbi e ha fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Maggiore di Crema, diretto da Maddalena Leone.

Si è fatto largo nei corridoi lanciando ragnatele, donando sorrisi e distribuendo maschere da colorare.

Il costume di Spiderman è stato un valido alleato per catalizzare l’attenzione dei bimbi.

“Mi guardavano sorpresi e io gioivo con loro, convinto che siano soprattutto i piccoli gesti come questo o un semplice abbraccio a cambiare le giornate, in particolare di chi sta vivendo l’esperienza della malattia - ha spiegato - E’ mia intenzione proporre la medesima iniziativa nelle varie pediatrie degli ospedali lombardi, ma tengo a ringraziare in particolare la direzione generale dell’Asst di Crema per questa bellissima opportunità”.