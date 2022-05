Sorpresa in busta paga: 200 euro in più per pagare le bollette

Una bella sorpresa in busta paga quella che hanno trovato i dipendenti dell'imprenditore edile Giorgio Fontana di Vailate: 200 euro in più per pagare le bollette.

L'idea di dare una mano ai suoi dipendenti gli è venuta guardando la tv, e già da marzo ha fatto trovare loro 200 euro in più in busta paga.

"Stavo ascoltando il telegiornale quando ho sentito che una multinazionale con sede in Italia aveva deciso di versare in busta paga 400 euro in più ai propri dipendenti per combattere il caro-bollette - ha raccontato l'imprenditore 76enne poche ore fa per strada, a Rivolta, dove la sua ditta è impegnata a rimettere a nuovo la facciata del Municipio - Così mi sono detto: non sono titolare di una multinazionale ma posso permettermi di dare anch'io una mano, e così a marzo i miei operai si sono ritrovati 200 euro in aggiunta allo stipendio, e intendo ripetere la cosa ogni anno".