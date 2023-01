Sicurezza stradale, Pandino rinnova i semafori (a risparmio energetico)

Più sicurezza e più risparmio energetico, anche sulle strade: l’Amministrazione comunale di Pandino ha ammodernato diversi semafori. Nel territorio pandinese sono state rimosse e sostituite 38 lanterne semaforiche aeree e a palina, nello specifico a Pandino in viale Europa all’intersezione con via Roma e via Caduti, e nella frazione di Nosadello in via Indipendenza agli incroci con via Gradella e via Barbuzzera.

Maggior visibilità e risparmio energetico per i semafori

“Abbiamo sostituito le vecchie lampadine con potenti led - ha commentato Francesco Vanazzi, assessore all’Urbanistica - Questo comporta una maggiore visibilità dalle lunghe distanze, ma non solo, le nuove lanterne implicano anche un risparmio in termini energetici essendo a basso consumo. Oltre a questo intervento, abbiamo anche ricablato gli impianti semaforici che hanno creato diversi problemi causati da falsi contatti, e abbiamo riprogrammato i timer e i sensori ottimizzando l’onda verde a Nosadello. I lavori sono stati svolti da "Elettrica Yankee" di Yari Guida per un costo totale di poco oltre i 5400 euro. Confidiamo di aver proceduto ad un efficientamento dell’intero sistema semaforico ormai vetusto, più spesso guasto che funzionante, che ha richiesto in questi anni significativi costi per la perenne manutenzione, ma soprattutto riteniamo di aver migliorato la sicurezza stradale e favorito una migliore scorrevolezza del traffico in un tratto delicato come quello di Nosadello”.