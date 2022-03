Si è spenta Francesca Bassurini, fu suor Maria ne L'albero degli zoccoli

Martinengo

Novantaquattro anni, era stata un'attrice (non professionista, come molti colleghi del cast) nel capolavoro sulla Civiltà contadina di Ermanno Olmi

Si è spenta questa mattina la martinenghese Francesca Bassurini. Novantaquattro anni, era stata un'attrice (non professionista, come molti colleghi del cast) de L'albero degli zoccoli, il capolavoro sulla Civiltà contadina della Bassa di Ermanno Olmi, palma d'oro a Cannes.

La zia suora che accoglie gli sposi

Martinenghese, Francesca Bassurini vestiva nel celebre film i panni di suor Maria, la zia della co-protagonista Maddalena (Lucia Pezzoli), che accoglie a Milano gli sposi Maddalena e Stefano (Franco Pilenga) in viaggio di nozze e affida loro un bimbo da adottare. I funerali si celebreranno venerdì 4 marzo alle 10 nella parrocchiale di Martinengo. Lascia i figli Giuseppe con Manuela, Luigi con Rosalia, Paolo con Alison.

Un'adozione di fine Ottocento

QUI, proposto dall'associazione Uomini Territori Economie, la scena del film in cui la nipote Maddalena si presenta al convento di Milano e viene accolta dalla zia suora. Un incontro insolito: nipote e zia non si conoscono, nonostante la parentela. Viene poi mostrata la vita all'interno dell'orfanotrofio gestito dalla religiose, dove Stefano e Maddalena cenano. Dall'orfanotrofio, la coppia adotterà il loro primo figlio, Giovanni Battista, in cambio di un po' di denaro trasferito dallo stesso orfanotrofio, due volte all'anno, nei gioni di Santa Croce e di San Carlo.

.

Nella foto in alto: Bassurini nel film.