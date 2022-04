Sgagna manuber, una benedizione dà il via alla stagione dei centauri

Agnadello

Domenica mattina il parroco ha benedetto decine di motociclette parcheggiate davanti alla chiesa.

I centauri del moto club Sgagna manuber di Agnadello si prendono la scena in centro e la benedizione del parroco don Marco Leggio in occasione dell'apertura ufficiale della stagione del moto club.

Sgagna manuber in sella

Una mattinata contrassegnata dal rombo dei motori quella di ieri, domenica 3 aprile. Quelli delle moto dei centauri del club Sgagna manuber, che si sono radunati davanti alla chiesa dove, dopo la messa, il parroco è passato per la benedizione dei mezzi.

"Oggi apriamo ufficialmente la nostra stagione - ha detto il presidente Raffaele Morandi - siamo una settantina qui presenti, ma il gruppo conta più di 130 iscritti tra agnadellesi e appassionati della Bergamasca, vedi Treviglio e Caravaggio, e del Milanese. Un bel record per noi. Dopo due anni di pandemia tutti in sella, abbiamo voglia di viaggiare ed è già pronto un programma di gite in zona ma anche fuori regione, oltre alla nostra festa in giugno".