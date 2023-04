Sergnano, in monopattino con un coltello da 24 centimetri: denunciato

In monopattino con un coltello da 24cm nel marsupio: denunciato dai Carabinieri che lo hanno fermato.

Il controllo a Sergnano

Il controllo è avvenuto nel Comune di Sergnano, dove i carabinieri della Compagnia di Crema, comando di Camisano, stavano effettuando servizio giovedì pomeriggio, poco dopo le 17.30. Come riferito dagli stessi, i militari hanno notato un giovane che si muoveva rapidamente a bordo di un monopattino e che, alla vista della pattuglia, aveva cambiato strada cercando di eludere il controllo e far perdere le proprie tracce in una via laterale.

Fermato dagli uomini dell'Arma, il giovane è stato identificato e si è subito mostrato particolarmente nervoso, senza apparente motivo. I carabinieri hanno dunque deciso di perquisirlo e, all'interno di un marsupio che portava a tracolla, hanno trovato un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 24 centimetri. L'arma è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il porto abusivo.