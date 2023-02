Semel in anno… il folle Carnevale di Antegnate Gran Shopping

“Semel in anno licet insanire” scriveva Seneca… Una volta all'anno è lecito impazzire, uscire da sé stessi. Fin dal Medioevo, questa espressione indicava che, in alcuni giorni ben definiti, siamo tutti autorizzati a trasgredire, andare sopra le righe, a comportarci come se fossimo altri da noi stessi. Quel periodo dell’anno è spesso identificato proprio nel Carnevale.

Il Carnevale di Antegnate Gran Shopping

Un po’ per tutti, il Carnevale rappresenta giorni di festa, allegria, fantasia: sono concessi travestimenti, scherzi e i più golosi fra tutti i dolci (quelli fritti!). Questo vale sia per i grandi che per i più piccoli, ma sono proprio i bambini quelli che più di tutti attendono il Carnevale con trepidazione ed entusiasmo. Il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping lo sa bene e per questo dedica ai bambini quattro giornate di festa con tante animazioni e un tocco… di dolcezza! Da sabato 18 a martedì 21 febbraio, fra piazza Milano e piazza Bergamo si alterneranno truccabimbi, laboratori creativi a tema e il Mago Eta Beta, che sorprenderà i piccoli spettatori con uno spettacolo magico e sfilerà con loro durante il corteo in maschera.

Venti punti per Antegnate App

In occasione di questi appuntamenti, inoltre, tutti coloro che partecipano alle animazioni e hanno scaricato Antegnate App possono accumulare 20 punti gratuitamente, semplicemente inquadrando il QR code dedicato. Naturalmente, il Carnevale non vale, se non c’è un po’ di… fritto! È d’obbligo, quindi, una golosa degustazione gratuita di frittelle e siamo certi che ne saranno felici tutti. Non solo i bambini…