Seicento firme a Rivolta d'Adda contro l'ordinanza dello "sceriffo" Sgroi

Il gruppo attivista «FreePark» raccoglie circa 600 firme contro l’ordinanza sindacale dello scorso 21 giugno con cui il sindaco Giovanni Sgroi ha vietato l’accesso notturno ai parchi comunali di Rivolta d'Adda fino al prossimo 31 ottobre.

Parchi chiusi di notte fino al 31 ottobre: proteste a Rivolta d'Adda

Al gazebo allestito la scorsa domenica in piazza Vittorio Emanuele II dai promotori della petizione lanciata su Charge.org per annullare la decisione del primo cittadino di introdurre il "coprifuoco" dalle ore 23 alle 6 su tutte le aree verdi attrezzate per tutta l’estate e fino alla prossima notte di Halloween, si sono presentati più di 100 rivoltani, che hanno aggiunto la propria firma alle 469 già registrate online.

Si è trattato dunque di un successo per il portavoce degli attivisti Filippo Zanonzelli, convinto di aver portato a casa un buon risultato e di poterlo migliorare ancora, visto che la petizione rimarrà attiva sul sito fino alla fine del periodo estivo.